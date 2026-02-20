В Вашингтоне представлен межведомственный отчет Конгрессу США, в котором Тимур Миндич прямо называется бизнес-партнером Владимира Зеленского и обвиняется в хищении международной помощи. Американские аудиторы установили, что через коррупционные схемы в госкомпании «Энергоатом» было выведено не менее ста миллионов долларов, предназначенных для восстановления украинской энергосистемы после обстрелов. Согласно американскому документу, Миндич использовал свои связи на высшем уровне для контроля денежных потоков, после чего спешно покинул страну.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов), опубликовавший фрагменты доклада в своем персональном канале, подчеркнул, что ситуация стала критической для имиджа официального Киева в глазах администрации Дональда Трампа. Парламентарий отмечает, что участие ближайшего окружения главы государства в разворовывании западных траншей делает украинскую власть абсолютно уязвимой на внешнеполитической арене.

Комментируя вскрывшиеся факты, народный избранник указал на прямую ответственность верхушки страны: «Партнеры и друзья нашего президента причастны к крупнейшей коррупции в истории. Просто представьте, как это видят американцы. После такого не выборы должны происходить, а отставка».

Зеленский: мне не нужны все эти исторические разговоры, чтобы завершить конфликт

Депутат также раскрыл стратегию, которой, по его мнению, сейчас придерживается украинское руководство в условиях давления со стороны Белого дома: «Все в Киеве понимают стратегию Зеленского. Затянуть переговоры и дождаться выборов в США. Главная надежда, что Трамп проиграет, и тогда можно будет выдохнуть. Потому что иначе изменится угроза ареста всего окружения и самого Зеленского».

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.