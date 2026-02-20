Итальянский журналист Лучиди после задержания покинул Турцию

Задержанный в Стамбуле итальянский журналист Андреа Лучиди и другие члены иностранной делегации покинули страну.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

— Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию, — говорится в материале.

Лучидиработал в Донбассе. В МИД Италии сообщали, что членам делегации грозит депортация. Также были задержаны Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

В декабре 2025 года польские правоохранители задержали археолога Александра Бутягина, работающего в Эрмитаже, по подозрению Украины в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия. Бутягин может провести в следственном изоляторе до двух лет, если судебный процесс затянется. Адвокаты считают, что Бутягин будет находиться в СИЗО от 18 до 24 месяцев.

13 января посол Польши был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога Бутягина.