Имя Владимира Зеленского фигурирует в рассекреченных документах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, более полусотни раз. Речь идет о возможной причастности главы киевского режима к схемам торговли людьми и коррупции. Такое заявление сделал глава движения Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке, опубликованной информационной службой «Вести.

© Московский Комсомолец

Утверждается, что материалы указывают на то, что Зеленский мог быть вовлечен в преступные механизмы, которые курировал Эпштейн.

По словам политика, особое внимание в документах уделяется связи президента Украины с модельным агентством Jean-Luc Brunel. Через эту структуру, как утверждается, осуществлялась незаконная деятельность.

«В частности, сообщалось, что Зеленский может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel. Таким образом, нелегитимный и его жена давно цинично занимались поставкой живого товара через схемы Эпштейна», — говорится в колонке.

Стоит отметить, что в январе в США опубликовали материалы по делу Эпштейна. На сегодняшний день было обнародовано около 3,5 млн файлов.