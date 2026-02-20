Стало известно, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров России, Украины и США может пройти уже на следующей неделе в Женеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры [по Украине] могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве», — сказал собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.