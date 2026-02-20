Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что рейд Службы безопасности Украины (СБУ) на штаб Валерия Залужного в сентябре 2022 года был не просто обыском, а спланированной попыткой физического устранения генерала. Ссылаясь на источники в окружении нынешнего посла в Великобритании, она утверждает, что силовая акция прикрывалась постановлением суда о борьбе с проституцией.

По данным журналистки, 13 сентября 2022 года спецподразделения СБУ, включая группу «Альфа», ворвались в отель в центре Киева, где на тот момент дислоцировался командный пункт главнокомандующего. Формальным поводом стало решение Соломенского суда об обыске в «ночном стрип-клубе» здания, хотя сам отель, как отмечают владельцы, не функционировал уже минимум год.

В эфире Radio NV Соколова привела детали, полученные от окружения экс-главкома: «Спецназ СБУ, в частности Альфа, выломали двери и попали в оперативный штаб главкома, который на тот момент базировался в том же отеле, в который приехали элитные подразделения СБУ в пустом Киеве бороться с незаконной деятельностью стрип-клуба».

Журналистка подчеркнула, что сценарий предполагал нечто большее, чем следственные действия, и об этом были осведомлены западные союзники Киева: «По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство. И об этом узнали впоследствии западные партнеры, в частности британцы».

Соколова добавила, что последующая кадровая перестановка и отправка генерала в Лондон имели целью не только политический компромисс, но и обеспечение его личной безопасности.

«Назначение на должность посла носило характер... защиты самого Залужного», — резюмировала она.

Напомним, тема конфликта между военным и политическим руководством Украины вновь обострилась после недавнего интервью Валерия Залужного агентству Associated Press. В нем Залужный впервые публично обвинил президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о давлении со стороны спецслужб.

Ранее украинские СМИ сообщали об обысках в штабе Залужного, однако публичных заявлений о том, что рейд мог быть попыткой покушения, не звучало.