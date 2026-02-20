Кто родился 20 февраля: 5 известных людей, которых мы вспоминаем сегодня

20 февраля — день, который подарил миру музыкантов, телеведущих, супермоделей и легендарных адвокатов. «Рамблер» вспоминает пять знаменитостей, родившихся в эту дату.

Курт Кобейн

Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. В 1987 году вместе с Кристом Новоселичем он основал группу Nirvana, к которой позже присоединился барабанщик Дэйв Грол. Дебютный альбом Bleach вышел в 1989 году на независимом лейбле, но настоящая слава пришла после релиза Nevermind в 1991-м. Песня «Smells Like Teen Spirit» стала гимном поколения, а сам альбом возглавил хит-парад Billboard 200. Третий и последний студийный альбом In Utero вышел в 1993 году. Nirvana популяризировала гранж, смешав тяжелое звучание с мелодичностью и выведя альтернативный рок в мейнстрим. 5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил с собой в возрасте 27 лет, оставшись в истории как один из самых влиятельных музыкантов своего поколения.

Генрих Падва

Генрих Павлович Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. Адвокатскую практику начал в 1953-м после распределения в Калининскую область. С 1971 года работал в Московской городской коллегии адвокатов, а позже стал членом ее президиума. В 2000-м основал адвокатское бюро «Падва и партнеры», а в 2004-м — бюро «Падва и Эпштейн». Считался одним из самых высокооплачиваемых адвокатов, но в исключительных случаях работал бесплатно. Падва добился моратория на смертную казнь в России, участвовал в громких делах. Он умер 9 февраля 2026 года от инсульта в возрасте 94 лет.

Александр Гордон

Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске. В 1987 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего начал карьеру на телевидении. В 1990-х вел программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Собрание заблуждений», а в 2001–2004 годах — авторское ток-шоу «Гордон» на НТВ. На «Первом канале» известен как ведущий «Закрытого показа», «Гордон Кихота» и ток-шоу «Мужское/женское». Четырежды становился лауреатом премии «ТЭФИ». Гордон снял несколько фильмов, включая «Пастуха своих коров» и «Огни притона», основанных на произведениях его отца. Также удостоен литературной премии имени Беляева.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Иллинойсе. В 1984 году окончила школу с отличием и поступила в университет на факультет химической технологии, но модельная карьера изменила ее планы. Начиналось все случайно: фото работавшей на сборе урожая Кроуфорд попало в местную газету, где ее заметил фотограф. С конца 1980-х она стала одной из главных супермоделей мира, украсив обложки более 600 журналов — от Vogue до Playboy. С 1989 по 1995 год вела программу «Дом стиля» на MTV, а в середине 1990-х снималась в рекламе Pepsi. В 2000 году завершила модельную карьеру.

Диана Шишляева

Народная артистка России Диана Шишляева (творческий псевдоним — Диана Дик) родилась 20 февраля 1961 года. В 1983 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а с 1984 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова. За годы карьеры актриса сыграла около 30 ролей, преимущественно в театре. Среди ее работ — Мэри Уоррен в «Салемских колдуньях», Шарлотта в «Вишневом саде», Наталья Дмитриевна в «Дядюшкином сне» и другие. Шишляева также снималась в кино, но известность ей принесли именно театральные работы на сцене БДТ.