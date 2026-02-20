СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах
На переговорах об урегулировании конфликта Россия и Украина сошлись в одной общей цели избежать недовольства президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как отмечается в материале, стороны стараются сделать все для того, чтобы избежать впечатления, будто бы одна из них является препятствием к мирному урегулированию.
По оценке WSJ, и Москва, и Киев считают, что непредсказуемое поведение Дональда Трампа может навредить каждой из сторон. В частности, Украина все еще получает от США необходимые разведданные, а также оружие, поступающее на деньги Европы. В отношении России, в свою очередь, Трамп может ввести новые санкции, которые сократят доходы от продажи энергоресурсов, отмечает газета.
18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.
При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.