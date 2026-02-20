Премьер Японии вновь заговорила о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в нижней палате парламента вновь заявила о желании заключить мирный договор с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, японские власти хотят заключить мирный договор даже на фоне того, что «отношения Японии и России находятся в тяжёлом состоянии».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о точке невозврата в отношениях России и Японии.