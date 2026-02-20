Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, экс-президента Джон Байдена, в предательстве жителей города Ист-Палестайн в штате Огайо и объявил о выделении 10 миллионов долларов на восстановление после железнодорожной катастрофы.

Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Великим жителям Ист-Палестайна, штат Огайо, которые были позорно преданы и забыты мошенником Джо Байденом, Трамп никогда не забывал о вас и никогда не забудет», — пообещал американский лидер.

3 февраля 2023 года, в городе Ист-Палестайн произошел сход с рельсов товарного поезда, в результате которого в окружающую среду попали токсичные химикаты. Часть веществ оказалась в водоеме, впадающем в реку Огайо.

После этого, в 2024 году, жители города хотели перекрыть въезды в населенный пункт перед приездом Байдена.