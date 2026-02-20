Премьер Италии Мелони изумилась критике со стороны Макрона

Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони в четверг отреагировал "изумлением" на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой прекратить "комментировать происходящее у других" после ее высказывания по поводу смерти националистического активиста во Франции.

На своей странице в соцсети X (сервис заблокирован в РФ) Мелони написала, что "смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, в условиях идеологической ненависти, распространяющейся в нескольких странах, является раной для всей Европы". Эти высказывания были призваны выразить "знак солидарности с французским народом, пострадавшим от этого ужасного события" и "не повлияли на внутренние дела Франции", сообщил источник AFP в правительстве Италии.

Однако этот "знак солидарности" был плохо воспринят Эмманюэлем Макроном, с которым у Мелони всегда были напряженные отношения. "Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться", - загадочно произнес он во время своего официального визита в Индию. "Меня всегда поражает, что националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили дома, всегда первыми комментируют происходящее в чужих домах", - добавил французский президент.

Эти заявления "были встречены синьорой Мелони с изумлением", сказал итальянский источник.

Глава французского государства выступил почти через неделю после смертельного нападения на 23-летнего Квентена Деранка в Лионе. Во время "ожесточенной схватки" между "представителями ультралевых и ультраправых", по словам источника в полиции, молодой человек оказался один против группы нападавших. Его бросили на землю и нанесли удары, в том числе по голове, "как минимум шесть человек" в масках и капюшонах. Одиннадцать подозреваемых находятся под стражей.