В «файлах Эпштейна» нашли письмо о 400 девушках с Украины

Один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор около 400 девушек с Украины. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав опубликованные «файлы Эпштейна».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

Власти США приняли решение опубликовать так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.

В письме от 10 октября 2012 года с заголовком «Киев» отправитель, имя которого скрыто, упоминает о женщине, связанной с модельными агентствами на Украине и готовой предоставить для показа американскому финансисту «около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве». Агент отметил, что она ждет звонка для обсуждения сотрудничества.

При этом собеседник Эпштейна упоминал два хороших агентства в городе и обещал найти контакты и других, если это понадобится, особо оговаривая, что речь идет в основном о «дешевом эскорте».

В этой же переписке есть письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой «Юля», к которому прикреплены 34 фотографии, часть из которых полностью скрыта, а на других девушки, лица которых закрыты. Получатель переслал это сообщение Эпштейну с кратким комментарием: «Мне она нравится».