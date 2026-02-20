Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал виновника взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что исполнитель всех этих деяний – Украина. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне.

«Что касается блокировки трубопровода «Дружба» и взрыва «Северного потока», то виновники одни и те же. Итак, «Дружба» была заблокирована теми, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами", - сказал политик.

Орбан добавил, что Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличии от ФРГ, не терпят и не просят о помощи Брюссель. С его слов, в Брюсселе не должны «слушать сердце, которое принадлежит Украине», а должны выполнять свою задачу и защитить Венгрию и Словакию от действий Киева.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии. Для этого киевский режим вмешивается в местные выборы, используя политический шантаж.

Напомним, в ответ на блокировку нефтепровода «Дружба» Будапешт прекратил поставки дизельного топлива на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что дизельное топливо не будет поставляться до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по «Дружбе».