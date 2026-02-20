$76.7590.28

Трамп рассказал о «фантастических отношениях» с одной страной

Президент США Дональд Трамп назвал фантастическими свои отношения с Индией. Об этом он высказался в ходе общения с журналистами.

Американский лидер также вновь заявил о якобы отказе Индии от экономических отношений с Россией.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries. Отмечается, что главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары.