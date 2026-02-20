Пока вы спали: планы Еврокомиссии на нефть РФ и сокращение помощи США Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США намерены ускорить разработку и производство ядерного оружия

США планируют ускорить разработку и производство ядерного оружия, минуя публичные обсуждения и одобрение Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель Группы изучения Лос-Аламоса Грег Мелло отметил, что администрация президента Дональда Трампа ведёт Национальное управление ядерной безопасности по «ястребиному» курсу, ускоряя все программы по новым вооружениям.

Эксперт предупредил, что журналистам стоит внимательно следить за действиями ведомства, поскольку весной может стать известна часть информации о новых ядерных программах.

Над регионами России сбили больше сотни БПЛА

Силы ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 149 украинских беспилотников над разными регионами страны. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее количество — 57 аппаратов — сбито над Брянской областью, остальные — над Черным и Азовским морями, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Белгородской областями.

Минобороны уточнило, что перехват проводился дежурными средствами ПВО в период с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля.

В Амурской области пропал вертолет

На борту пропавшего вертолета в Амурской области находились один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, возвращавшиеся с оперативно-разыскных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Вертолет пропал примерно в 130 км от села Амаранка. Местонахождение воздушного судна пока неизвестно.

Еврокомиссия готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ

Еврокомиссия готовит юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью, что вызывает опасения стран ЕС по поводу возможного военного столкновения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

План включает запрет морских перевозок российской нефти, финансовых и страховых услуг, а также досмотр танкеров под иностранными флагами и возможную конфискацию груза.

ЕС намерен утвердить 20-й пакет санкций к 24 февраля, включая черные списки танкеров, энергетических компаний и операторов портов.

США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

США за последние два года сократили помощь Украине более чем в 40 раз по сравнению с 2022–2024 годами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад для Конгресса.

Если в 2022–2024 годах помощь составляла $183,58 млрд, то в 2025 году она составила $3,92 млрд, а на 2026 финансовый год предусмотрено всего $220 млн. Доклад анализирует также действия США по операции Atlantic Resolve и наращиванию военного присутствия в Европе.