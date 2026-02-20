Глава Евросовета выступил за скорейшие переговоры о членстве Украины в ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил за скорейшее начало формального процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Мы хотим официально начать переговоры [о вступлении Украины в Евросоюз] как можно скорее», — сказал Кошта.

При этом он затруднился ответить, когда это произойдет. По словам главы Евросовета, в этом вопросе «главное не терять темп».

Кошта заявил, что «впечатлен» реформами на Украине, несмотря на конфликт с Россией, но заметил, что существуют определенные правила, «и страны-кандидаты должны соответствовать этим критериям».

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.