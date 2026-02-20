Вэнс готовится к президентству: новый курс внешней политики США
Эксперты, опрошенные Politico, видят в Вэнсе более идеологически ориентированного политика, чем нынешний президент Дональд Трамп. Существует мнение, что Америка под его руководством может стать более изоляционистской. Европейские дипломаты не ожидают, что Вэнс продолжит выступать в роли основного гаранта безопасности для союзников.
Политолог Суматра Маитра, представитель окружения Вэнса, считает, что критики воспринимают его идеологическую направленность как готовность решительно менять внешнеполитическую стратегию США. Сам Маитра также полагает, что Вэнс не допустит превращения Америки в «мирового жандарма».
Маитра подчеркивает, что Вэнс сосредоточен на укреплении американской экономики, в первую очередь, для поддержки рабочего класса и возрождения промышленности.
Вэнс, которому сейчас 41 год, рассматривается как основной кандидат от Республиканской партии на президентские выборы, запланированные на ноябрь 2028 года.