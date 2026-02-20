Президент США Дональд Трамп раскритиковал задержание бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Карла III, назвав его «позором». Об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, это очень печально. Это очень плохо для королевской семьи», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолёта.

Карл III выступил с обращением к нации после ареста принца Эндрю

Напомним, что Эндрю задержали 19 февраля в рамках расследования по делу Джеффри Эпштейна. Через 12 часов его отпустили. Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» воспринял новости о брате, однако призвал к совместной работе с полицией.