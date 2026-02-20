Россия и Украина ещё далеки от решения территориального вопроса.

Такую точку зрения в беседе с Sky tg24 сказала итальянский премьер Джорджа Мелони.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях», — указала она.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что ключевое значение будет иметь только соглашение между Россией и Украиной, а не со странами ЕС или с Соединёнными Штатами.