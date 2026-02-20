Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать план военных действий на следующие три года, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте, ссылаясь на источники в Киеве.

По его словам, глава киевского режима объяснил это тем, что больше не верит в возможность переговоров с Россией. На встрече с ближайшими советниками 12 февраля Зеленский заявил, что дипломатический процесс провалился, и теперь необходимо готовиться к затяжным боевым действиям.

Источники также сообщили, что ранее в Киеве рассматривали варианты проведения референдума по мирному соглашению и президентских выборов. Причины резкой смены позиции неизвестны, но, по мнению Панчевского, это может быть связано с тем, что Зеленский счёл недостаточными гарантии безопасности, предложенные Дональдом Трампом.

"Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча с ближайшими советниками в прошлый четверг Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке", - заявил журналист.

Перед переговорами украинский лидер уже выражал опасения, что решение Вашингтона может быть не в пользу Киева, и называл призывы США к уступкам нечестными.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, по информации британской газеты The Telegraph, испугался жёсткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского.