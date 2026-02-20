Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью агентству The Associated Press, в котором резко высказался о событиях 2022–2023 годов. Его заявления вызвали резонанс в Киеве и вновь обострили тему возможного политического противостояния с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В интервью Залужный фактически возложил на руководство страны ответственность за неудачи военной кампании, в том числе за провал контрнаступления весной 2023 года. По его словам, между военным командованием и администрацией президента существовали серьезные разногласия по стратегии и обеспечению операций.

Генерал также вспомнил эпизод с обысками в штабе командования в 2022 году, заявив, что был готов жестко отреагировать на действия силовых структур.

Политические эксперты отмечают, что заявления действующего посла выходят за рамки обычной дипломатической риторики. На фоне разговоров о возможных выборах в Украине и обсуждений будущего мирного урегулирования подобные публичные оценки могут повлиять на расстановку сил внутри украинской элиты.

По данным социологических опросов, Залужный сохраняет высокий уровень поддержки в обществе. В то же время сам он официально не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах.

Наблюдатели считают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть как от внутренней политической динамики в Украине, так и от позиции западных партнеров Киева.