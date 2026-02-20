© Московский Комсомолец

Владимир Зеленский, по информации британской газеты The Telegraph, испугался жёсткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского.

Как пишет издание, украинский лидер своим заявлением о якобы намеренном затягивании Москвой дипломатического процесса фактически завуалированно указал на присутствие Мединского, которого члены делегации Киева боятся из-за его бескомпромиссных требований, которые могут заблокировать любой прогресс.

Третий раунд переговоров по урегулированию прошёл 17–18 февраля. Мединский охарактеризовал дискуссии как тяжёлые, но деловые, и анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек. Такие данные привёл начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.