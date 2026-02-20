Аудиторы Министерства войны Соединённых Штатов выявили коррупцию и присвоение средств среди соратников Владимира Зеленского.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на портале Пентагона.

«Украинские правоохранительные структуры выявили случаев коррупции правительственными чиновниками более чем на $100 млн», — указано в материалах.

Ранее аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США признали превосходство Вооружённых сил России над ВСУ.