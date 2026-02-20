Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии для политзаключённых

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно приняла Закон об амнистии для демократического сосуществования — амнистии для политзеков. Об этом сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.

Документ предусматривает освобождение всех осуждённых с 1 января 1999 года до момента вступления закона в силу в 2026 году по политическим статьям. Инициатором амнистии выступила уполномоченный президента Делси Родригес, которая назвала это шагом к национальному примирению.

Под амнистию не попадают осуждённые за преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и наркоторговлю.

Закон вступит в силу после подписи уполномоченного президента и публикации в официальной газете.