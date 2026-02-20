Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за взрывом газопровода «Северный поток» и остановкой нефтепровода «Дружба» стоят одни и те же виновные - Украина.

© Московский Комсомолец

На пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне он отметил, что Венгрия и Словакия, в отличие от Германии, пострадав от прекращения поставок российской нефти, не молчат и обращаются за помощью в Брюссель.

Орбан подчеркнул, что после взрыва на «Северном потоке» Германия не заявила о том, что стала жертвой государственного терроризма, и не попросила Евросоюз о защите, поэтому ответственность за бездействие лежит на Берлине, а не на Брюсселе.

Напомним глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт остановил поставки дизеля Украине в ответ на прекращение Киевом транзита нефти по «Дружбе». По словам Сийярто, это политический шантаж, направленный на создание энергетического кризиса в Венгрии перед выборами.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс раскритиковал легкомысленные заявления европейских политиков о слабости России, призвав относиться к угрозе серьёзно.