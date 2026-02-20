ЕС хочет ужесточить порядок передвижения дипломатов из России

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал требование МИД Франции предупреждать о любых передвижениях российских дипломатов. Дипломат назвал эту норму дискриминацией. Мешков напомнил: транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а после заполнения «кучи бумаг».

«А в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри ЕС.