Раскрыт план Трампа против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по объектам на территории Ирана.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Трамп рассматривает ряд вариантов военных ударов по Ирану, включая возможный ограниченный удар, направленный на укрепление переговорных позиций США. Президент также рассматривал более масштабные удары по правительственным, военным и ядерным целям», — передает телеканал.

По данным источников, что у Вашингтона «достаточно имеющихся ресурсов для проведения многонедельной кампании» против Тегерана, что породило предположения о том, что «США находятся на грани войны».

Ранее Трамп заявил, что отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с США. По словам американского лидера, Вашингтон заключит сделку или добьется соглашения «тем или иным образом».