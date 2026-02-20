В Иране заявили о риске военной агрессии США

Заявления американского президента Дональда Трампа против Ирана указывают на реальный риск военной агрессии, пишет ТАСС со ссылкой на письмо постпреда исламской республики при ООН Амира Саида Иравани, направленного на имя генсека организации Антониу Гутерриша.

«Эти слова указывают на реальный риск военной агрессии, последствия которой были бы катастрофическими для региона», — подчеркнул дипломат.

По его словам, существует серьезная угроза международному миру и безопасности.

Ранее Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке.