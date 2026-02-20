В Вашингтоне объявили ЧС из-за фекалий

Власти Вашингтона объявили чрезвычайную ситуацию из-за разлива канализации в столичную реку Потомак. Об этом говорится в указе мэра американской столицы Мюриэль Боузер.

Как следует из документа, власти намерены использовать все местные, федеральные и региональные ресурсы для поддержки деятельности округа и обеспечения наилучших условий для его жителей. Кроме того, Боузер запросила помощь у администрации президента США Дональда Трампа. Она попросила обеспечить полное возмещение расходов, которые понес округ Колумбия.

Ранее Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне из-за фекалий.