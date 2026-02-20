Орбан: Европе давно пора возобновить диалог с Россией

Венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что европейским лидерам давно пора возобновить диалог с Россией и «растопить лёд».

«Какой-нибудь крупный европейский лидер, французский, итальянский или немецкий, должен взять на себя, вероятно, по согласованию с другими, задачу растопить лёд», — цитирует его РИА Новости.

Орбан добавил, что для возобновления диалога нужны прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для возобновления диалога с Путиным.