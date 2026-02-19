Орбан испугался возможного решения Трампа

Европа постоянно мешает США в достижении мирного соглашения по Украине. В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается, что американский лидер Дональд Трамп бросит попытки урегулировать конфликт.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал M1.

«Я боюсь одного, скажу вам честно, я боюсь, что американцы вдруг соберут вещи и уедут домой, выйдя из российско-украинского мирного переговорного процесса ... Пока президент Трамп постоянно пытается достичь соглашения, Европа препятствует ему на каждом шагу», — сказал Орбан.

Он пояснил, что каждый раз, когда наблюдается движение в сторону мира, представители Европы начинают давать обещания поддержки украинцам. Орбан также добавил, что при личной встрече убеждал Трампа ни при каких условиях не отказываться от попыток мирного урегулирования конфликта.

Ранее Орбан пригрозил, что Венгрия ответит Украине, если она не бросит попытки шантажировать Будапешт.