Трамп сообщил, что готов дать Ирану максимум 15 дней для достижения сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном. Запись брифинга с журналистами на борту Air Force One опубликована на портале C-Span. "Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум", — заявил Трамп. По данным телеканала CNN, Трамп еще не принял окончательного решения относительно возможных ударов по Ирану. По словам одного из источников, Трамп в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Исламской Республике, а также узнавал мнение своих советников и союзников Вашингтона. По информации газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

© Газета.Ru