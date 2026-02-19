Власти Польши отменили безусловные привилегии для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с 5 марта 2026 года отменяет специальный режим помощи для граждан Украины, пишет польское издание RMF24.

По данным портала, режим безусловных привилегий действовал с 2022 года, но в силу ряда факторов, в частности, дискуссии в обществе, власти решили его пересмотреть.

Навроцкий заметил, что страна по-прежнему поддерживает Украину. Принятие нового закона, уточнил он, вызвано необходимостью защитить государственный бюджет и навести порядок в системе выплат.

По его словам, это решение восстанавливает «элементарную справедливость».

Журналисты разъяснили, что въехавшим в Польшу украинцам, как и ранее, нужно будет получить статус PESEL UKR, на что отводится 30 дней с момента прибытия.

Вместе с тем, закон серьезно сокращает объем социальной помощи. Выплаты и доступ к бесплатной медицине теперь станут приоритетными только для определенных категорий: несовершеннолетних, официально трудоустроенных, жертв насилия и других уязвимых групп.

Помощь с жильем и питанием также будет ограничена и останется лишь для самых незащищенных беженцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ранее, что несмотря на оскорбления со стороны Владимира Зеленского в его адрес, республика продолжит оказывать поддержку украинским беженцам.

Власти США, напротив, думают о том, чтобы лишить правового статуса 200 тыс. украинских беженцев и выслать их из страны.