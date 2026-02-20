Трамп поручит раскрыть секретные документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых идет речь о внеземной жизни и НЛО. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов», — говорится в сообщении Трампа.

Он также подчеркнул, что раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.

Ранее Трамп заявил, что, говоря о существовании инопланетян, бывший президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию.