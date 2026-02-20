Дмитриев пошутил, что теперь инопланетяне убеждены в ненадежности Обамы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку заявил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадёжности экс-главы Соединённых Штатов Барака Обамы.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал он в X.

Ранее Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну заявил, что допускает существование инопланетян, однако доказательств этому не имеет. Он с юмором отметил, что одним из первых его вопросов после вступления в должность было существование внеземной жизни.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший президент США раскрыл «секретную информацию», когда обсуждал существование инопланетян.