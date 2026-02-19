На Украине заявили о президентских амбициях Залужного

Последние заявления экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского говорят о его президентских амбициях, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника», — говорится в статье.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.