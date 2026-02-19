США не выдали визы делегации из Белоруссии, прилетевшей на Совет мира

В США отказали в выдаче виз делегации из Белоруссии, которая прилетела для участия в заседании Совета мира. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе МИД Белоруссии, участники делегации выполнили все необходимые требования. Так, Минск оперативно сообщил организаторам мероприятия, что от Белоруссии прилетит министр иностранных дел Максим Рыженков. Кроме того, белорусская сторона вовремя направила документы для оформления виз, но те так и не были выданы.

«В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни», — прокомментировали ситуацию в МИД.

Ранее девять стран направили в «Совет мира» 7 миллиардов долларов.