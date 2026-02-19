Эрдоган анонсировал постройку авианосцев на верфях Турции

Турецкие промышленные площадки в ближайшее время начнут производство авианосцев для ВМФ республики, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция продолжает курс на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и снижение зависимости от внешних поставщиков вооружений.

Президент заметил, что страна самостоятельно удовлетворяет свои потребности во многих областях за счет произведенных турецкими компаниями беспилотных летательных аппаратов, ракет, кораблей, вертолетов и танков.

«Завтра к этому списку добавятся наши боевые самолеты и авианосцы. Мы были решительны, работали, верили в себя и за 23 года достигли этой цели», — отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции сообщил, что республика строит одновременно 39 военных кораблей. Среди них — эсминцы противовоздушной обороны, подводные лодки и морские патрульные суда класса Hisar.