Лидер страны ЕС пригрозил Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту есть чем ответить на шантаж со стороны Украины остановкой транзита нефти из России.

«Мы не угрожаем... но мы также держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию. Мы надеемся, что украинцы одумаются... Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить», — цитирует его РИА Новости.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее призвал ЕК не быть «украинской комиссией» и повлиять на Киев.

При этом представитель ЕК Анна-Каиса Итконен заявила, что Еврокомиссия не намерена торопить Киев с восстановлением поставок по «Дружбе».