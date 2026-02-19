Бывший британский принц Эндрю освобожден из-под стражи в Норфолке

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишен титулов, освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Sky News.

По данным Sky News, бывший принц находился под стражей около 12 часов. Он покинул полицейский участок города Эйлшем в графстве Норфолк на автомобиле, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор стал первым с 1646 года членом британской королевской семьи, которого арестовали. Полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Эпштейном.

Полиция расследовала обстоятельства, связанные с пересылкой Эпштейну правительственных документов. Эндрю вменяются неправомерные действия на государственной службе.

Британский монарх Карл III подчеркнул, что будет оказывать полное содействие властям, расследующим подозрения в злоупотреблениях со стороны его брата. Брат короля Британии был лишен титулов принца и герцога Йоркского.