Талибы разрешили мужьям избивать жен

Афганские талибы приняли закон о домашнем насилии, согласно которому мужчины имеют полное право избивать своих жен, если это не приводит к серьезным последствиям. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

© public domain

Согласно новому законодательству, супруг может оказаться в тюрьме на 15 суток, если он изобьет жену палкой до серьезных травм. Однако женщина должна доказать повреждения в суде, при этом находясь в полностью покрывающей одежде и рядом с избившим ее мужем.

Кроме того, закон запрещает жительницам страны прятаться от насилия у родственников. В одной из статей говорится, что женщина, которая «без разрешения супруга неоднократно уходит в дом своего отца и не возвращается домой, несмотря на просьбу мужа», может быть приговорена к трем месяцам тюремного заключения, говорится в публикации.

Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин.

До этого Ахундзада заявил, что в Афганистане вернут практику публичной порки и забивания камнями насмерть женщин за измену. При этом тех, кто выступает против таких радикальных наказаний, глава государства назвал служителями сатаны. Также он назвал возвращение таких наказаний частью борьбы против Запада.