Одной из причин нервного состояния украинского лидера Владимира Зеленского стала паника. Об этом в разговоре с «МК» сообщил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его словам, Зеленский «очень хорошо понимает, что у него большие шансы не дожить до конца года». Экс-офицер США сравнил украинского лидера с загнанным в угол животным, пояснив, что такие звери являются самыми опасными, поскольку способны на отчаянные действия. В связи с этим эксперт допустил, что Зеленский будет пытаться перевести конфликт на новый уровень.

Ранее Владимир Зеленский, грубо высказавшийся в адрес главы российской делегации Владимира Мединского. На его заявления об исторических корнях продолжающегося конфликта Зеленский возразил, что у них «нет времени на это дерьмо». В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский находится в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и хорошие манеры.