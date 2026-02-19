В Китае заявили о том, что пророчество бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об украинском конфликте сбылось. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на Sohu.

Как сообщает источник, перед уходом с поста в 2021 году Меркель заявила, что в случае конфликта между Россией и Украиной пострадавшей стороной окажется Европа. Кроме того, она также указывала, что кризис в особенности затронет Германию.

По словам Меркель, промышленность ее страны сильно зависит от газа и нефти из России. Именно Меркель в свое время продвигала нефтепровод «Северный поток», чтобы наладить поставки дешевого газа. Но после начала конфликта на Украине страны Европы ввели санкции против России. Это приостановило процесс сертификации газопровода «Северный поток-2», а позже поставило запрет на импорт российских нефти и газа.

Помимо этого, издание также утверждает, что до начала конфликта ВВП Германии вырос на 5,4%, а объем производства обрабатывающей промышленности нормализовался. Но после начала СВО прирост ВВП снизился до 1,8%, а объемы промышленного производства упали на 1,5%. В свою очередь, подсчеты Института экономических исследований IFO показали, что с 2022 по 2025 год Германия потеряла 240 миллиардов евро из-за конфликта на Украине.

Ранее Меркель опровергла слухи о своем выдвижении в президенты Германии.