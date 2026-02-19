Главы европейских служб разведки полагают, что кризис на Украине не удастся урегулировать в этом году, несмотря на все заверения президента США Дональда Трампа, пишут обозреватели Том Балмфорт, Грэм Слэттери и Джонатан Лэндей в статье для Reuters.

По данным агентства, в 2025 году американские официальные лица неоднократно высказывались о хороших перспективах заключения мирной сделки между Москвой и Киевом.

Раскрыты планы Трампа по заключению мира на Украине

Вместе с тем, Вашингтон постоянно переносил сроки возможного подписания документов — на январь, март, июнь, ноябрь, декабрь 2025 года, затем на январь, март, июнь 2026 года, пояснили журналисты.

«Руководители европейских разведывательных служб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении конфликта на Украине, несмотря на заявления Трампа о том, что переговоры при посредничестве США «достаточно приблизили» перспективу заключения сделки», — заметили обозреватели.

Авторы статьи уточнили, что разведчики назвали переговоры в Женеве «театрализованным представлением», предположили, что реальные переговоры начнутся только в том случае, если Владимир Зеленский выведет войска из населенных пунктов Донбасса, в настоящий момент находящихся под контролем ВСУ.