В США завершилось первое заседание Совета мира Трампа

Первое заседание Совета мира под эгидой президента США Дональда Трампа прошло в Вашингтоне в четверг, 19 февраля, информирует NBC. В мероприятии приняли участие представители более двух десятков стран — среди них главы Азербайджана, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, а также лидеров Венгрии и Турции. Однако Россия, Белоруссия и Китай официально не направили своих лидеров — Владимира Путина, Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Большинство европейских глав государств также отсутствовало на форуме.

Согласно данным из кабинета президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев посетил Вашингтон 18–19 февраля для участия в первом совещании Совета мира по Газе. В ходе визита запланированы переговоры с высшими должностными лицами американского бизнеса.

Лукашенко раскритиковал слухи о нежелании ехать в Вашингтон, назвав их «абсолютной чушью», а также опроверг информацию о том, что Владимир Путин якобы препятствовал его поездке.