Букингемский дворец хотел назначить принца Гарри главой Канады

Букингемский дворец предложил принцу Гарри и Меган Маркл пять вариантов ролей в королевской семье. Один из самых заметных — пост генерал‑губернатора Канады — представителя монарха в стране Содружества. Об этом стало известно из новой биографии, написанной Расселом Майерсом. Отрывок цитирует Daily Mail.

Инициатива не осуществилась: должность может занимать только гражданин Канады. При этом опрос показал, что 61% канадцев поддержали бы кандидатуру Гарри. Ранее пара ненадолго переезжала в Канаду, а Меган жила в Торонто во время съёмок «Форс‑мажоров».

Во время переговоров Меган вернулась в Канаду с сыном, оставив Гарри «разбираться в одиночку», пишет Майерс. В итоге пара отказалась от компромисса и выбрала финансовую независимость: сейчас, как пишет автор, они зарабатывают миллионы на коммерческих сделках.

Недавно стало известно, что Гарри пытался наладить отношения с Уильямом через посредника.