Еврокомиссия: Киеву следует признать однополые браки* перед вступлением в ЕС

Для вступления в Евросоюз Украине следует выполнить ряд обязательных требований, отметили в Еврокомиссии. В частности, принять меры для защиты прав ЛГБТ* в республике, пишет RT в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Журналисты заметили, что интерес ЕК привлек проект нового Гражданского кодекса Украины (закон No 14394).

По мнению правозащитников, документ ограничивает права однополых пар*: «фактический семейный союз» предлагается только для разнополых партнёров, а браки с людьми, сменившими пол, могут автоматически признаваться недействительными.

В ЕК подчеркнули, что правовая база Украины должна соответствовать стандартам ЕС, включая Хартии основных прав, и выполнять обязательства по главе 23 «Судебная власть и основные права».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Украина должна урегулировать однополые браки*для вступления в ЕС.

*Международное общественное движение ЛГБТ+ признано экстремистским и запрещено в России.