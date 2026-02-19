Монаха стошнило на президента Тайваня на глазах у толпы

В Тайване настоятеля государственного храма Бога войны Линя Пей-хо стошнило во время праздничной церемонии на глазах у толпы. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония проходила в честь лунного Нового года. На ней присутствовали несколько чиновников, а также президент страны Лай Циндэ. Внезапно Пей-хо почувствовал себя плохо. Он пытался сдержать рвотные позывы, сжимая кулаки и поворачивая голову, но не смог. В последний момент монаху удалось заткнуть рот рукой, но брызги рвоты все равно попали на одежду президента.

Пей-хо тут же отошел в сторону и оперся на ближайший стол. Организаторы приостановили мероприятие, и к нему бросились на помощь. Лай Циндэ был среди тех, кто оказывал монаху первую помощь.

Настоятеля увели, и президент продолжил церемонию. В своей речи он рассказал, что семья Пей-хо сейчас болеет норовирусом. Он предположил, что монах заразился от них. Впоследствии эта информация подтвердилась. Сейчас состояние Пей-хо стабилизировалось.

