Мэрия Кракова решила кормить голубей кормом с контрацептивами

Власти польского города Кракова приняли решение бороться с чрезмерно разросшейся популяцией голубей с помощью контрацептивов, пишет на официальном сайте пресс-служба мэрии.

© Wikimedia Commons

Пилотная программа гуманного контроля популяции птиц стартует в ближайшее время, пояснили в муниципалитете.

В рамках проекта в ряде районов будут размещены специальные кормушки с кукурузными зернами, обработанными препаратом с противозачаточным действием.

В пресс-службе подчеркнули, что выбранный способ голубиной контрацепции безопасен для других животных и людей. Его главная цель — оздоровление популяции и решение проблем, связанных с распространением болезней и нехваткой корма.

Представитель фонда защиты животных Dzikusy Salamandry Пшемыслав Баран уточнил, что в организацию ежедневно поступает 20-30 больных или истощенных голубей.

Ветеринар заметил, что переизбыток численности птиц в городе ведет к распространению инфекционных заболеваний и дефициту корма, который вызывает истощение и снижает иммунитет, делая голубей еще более легкой мишенью для болезней.

Ранее сообщалось, что власти французских городов еще в 2010 году начали борьбу с популяциями голубей. Специальный противозачаточный препарат был утвержден Министерством здравоохранения и сельского хозяйства.