Карл III выступил с обращением к нации после ареста принца Эндрю

Король Великобритании Карл III сделал официальное заявление после задержания своего брата, принца Эндрю, в день его 66‑летия. Монарх подчеркнул, что расследование в отношении герцога Йоркского получит полную поддержку королевской семьи.

© Super.ru

«С глубочайшей обеспокоенностью я узнал новости об Эндрю Маунтбеттене‑Виндзоре и подозрениях в его ненадлежащем поведении на государственной должности. Далее последует полный, справедливый процесс, в рамках которого этот вопрос будет расследован соответствующим образом и компетентными органами. Они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и сотрудничеством», — цитирует его Daily Mail.

Король добавил, что считает «неправильным» давать дальнейшие комментарии по данному вопросу и подчеркнул, что он и его семья продолжат выполнять свои обязанности.

Хиллари Клинтон отреагировала на сообщения о дружбе мужа с Эпштейном

Принц Эндрю был задержан утром 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением: по версии следствия, он передавал конфиденциальную информацию миллиардеру Джеффри Эпштейну. Обыски прошли в поместье Вуд‑Фарм и в резиденции Роял‑Лодж.