«Не всем в Европе это нравится»: Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Совета мира» в Вашингтоне.вновь заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, передает RT.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.

Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране оппозиционная партия TISZA опережает правящий «Фидес — Венгерский гражданский союз»»: 35% против 28%.

«Поздоровайтесь с премьер-министром Венгрии Орбаном, которого я полностью поддерживаю на выборах. Не всем в Европе нравится эта поддержка, ну и ладно», — обратился к участникам саммита Трамп.

Американский лидер отметил, что желает показать всем, что глава кабмина Венгрии пользуется его полной и безоговорочной поддержкой.

Президент похвалил Орбана за действия в сфере миграционной политики, заявив, что некоторые страны нанесли себе ущерб, пытаясь решить этот вопрос.

Напомним, что 13 февраля Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах.

Президент подчеркнул, что отношения между Венгрией и США достигли новых высот при его администрации во многом благодаря усилиям Орбана.